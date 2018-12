(Inter News) Belle e brutte notizie da mister Spalletti

(Inter News) Parla il mister

(Inter News) Luciano Spalletti è stato intervistato stasera da Sky in vista del big match di domani sera con la Juventus.

Il mister nerazzurro dimostra, magari per onor di firma, di non ritenere chiuso il campionato e di avere ancora una fiammella di speranza di lottare per il titolo.

“Campionato finito? No, la scorsa Scudetto finisce quando non ci provi davvero. La distanza in classifica è importante e questa è una brutta notizia per noi”.

La bella notizia, invece, è che domani dipenderà da noi riaprire la lotta per la conquista del titolo e quindi il primo passo è nelle nostre mani”.

Fonte Sky Sport