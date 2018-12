Inter News | Ausilio non le manda a dire a Wanda Nara, risposta dura

Inter News, Ausilio risponde a Wanda

Inter News – Giornata di rivelazioni quella di ieri per l’Inter e per Icardi. Il capitano nerazzurro ha rinnovato il contratto con il marchio Nike, non ancora però con la propria squadra. Tramite un tweetWanda aveva fatto presagire il possibile rinnovo, senza però specificare di cosa si trattasse. A far discutere sono le dichiarazioni, a Tiki Taka, di Wanda Nara, moglie ed agente di Maurito: “Mauro alla Juve era tutto fatto. C’era l’accordo con l’Inter, ma è stato proprio il calciatore ad opporsi. I bianconeri mi avevano promesso che avrebbe giocato in coppia con Cristiano Ronaldo”.

Leggi anche: Maglia Inter away 19/20 | Le prime interpretazioni, ecco come potrebbe essere

Non è tardata ad arrivare la risposta di Piero Ausilio, direttore sportivo nerazzurro, a riportarla e Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport: “Niente cinepanettoni. Se Icardi ha qualcosa da dire all’Inter, sa dove trovarci. Venderlo alla Juventus? Qualcosa di incommentabile”. Dichiarazioni piuttosto dure nei confronti della moglie ed agente del numero 9 nerazzurro.

Prosegue Ausilio: “La proposta dell’Inter due anni fa Icardi l’ha avuta e l’ha firmata, due mesi fa l’ha avuta ma per il momento non l’ha ancora accettata. Questo non significa che non si possa andare avanti, anzi. Da parte nostra c’è la ferma volontà di portare avanti la trattativa per rinnovare e adeguare il contratto di Icardi. Ma io discuto solo in sede, non sui social o nelle trasmissioni televisive. Sono a completa disposizione, io come la dirigenza. Ora c’è anche Marotta, noi siamo lì. Se lì ci fosse stato Marotta ci saremmo fatti una risata, ora la risata me la faccio io. Certe cose sotto Natale meglio non definirle. Mai Icardi alla Juventus posso dirlo senza il minimo problema, siete stati fuorviati da dichiarazioni folkloristiche. MAI ICARDI ALLA JUVE”

Piero #Ausilio la tocca piano e risponde duramente alle rivelazioni di Wanda #Nara: “Niente cinepanettoni. Se #Icardi ha qualcosa da dire all’#Inter, sa dove trovarci. Venderlo alla #Juventus? Qualcosa di incommentabile”. Chi dice la verità? @wandaicardi27 — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 18, 2018

Fonte: Fc Inter 1908 e Gazzetta dello Sport.