Inter news, attacco a Spalletti: è tutto falso! La replica del padre di Lautaro

Inter news, il padre di Lautaro Martinez ha smentito tutto, con una precisazione molto importante

Inter news, il padre di Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Marca. Dopo il tweet circolato nella serata di ieri sera, da un profilo con il nome del papà del giocatore, che ha attaccato Luciano Spalletti, è arrivata la secca smentita da parte del padre.

Mario Martinez ha precisato che non ha un account Twitter, ma uso solamente il social network Instagram.

Martinez ha parlato anche del figlio, che sta lavorando quotidianamente per ridurre al minimo le differenze tra il campionato italiano e quello spagnolo. Con il duro lavoro che sta svolgendo Lautaro, i risultati arriveranno. Una polemica che, nella serata di ieri e nella giornata di oggi, ha tenuto banco. Un attacco smentito, un caso che non esiste.

Lautaro è alla prima stagione con la maglia dell’Inter. Fino ad ora, l’attaccante argentino non ha trovato molto spazio, ma nelle occasioni che ha avuto, ha fatto la differenza. Per lui, sono due le reti messe a segno in serie A, contro Cagliari e Frosinone. Nell’ultimo match giocato in campionato proprio contro il Frosinone, Lautaro è stato decisivo nella prima rete nerazzurra, con uno splendido colpo di tacco per Keita.

Anche in Champions League, nel match casalingo contro il Barcellona, Lautaro è stato determinante con la sua giocata, da cui è nato il gol del pareggio segnato da Mauro Icardi.