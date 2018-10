(Inter News) Assenza pesantissima per il Genoa a San Siro

Inter News: Criscito squalificato

(Inter News) Sabato prossimo sarà Inter Genoa. La solita muraglia umana di oltre 55 mila persone invaderà San Siro per stare vicino alla squadra impegnata a proseguire la cavalcata di vittorie iniziata contro La Sampdoria.

Sarà una gara non priva di pericoli per i ragazzi di Spalletti. Il rischio più evidente tra tutti sarà il pensiero a tre giorni dopo, alla sfida con il Barcellona.

E sarà dunque necessario che il mister tenga alta l’asticella della concentrazione per evitare la classica buccia di banana, l’Inter di questo periodo non può permettersi passi falsi. Probabile il ricorso ad un po’ di turn over, la gestione ottimale delle risorse è fondamentale in questo periodo nel quale si giocheranno partite ravvicinate fino al prossimo dicembre quando la Champions andrà in letargo.

I rossoblu del presidente Preziosi hanno recuperato stasera la prima di campionato contro il Milan. Una sconfitta per 2 a 1 maturata nel recupero complice un brutto rinvio di pugno del portiere genoano ex Inter Radu. Il Milan raggiunge così la Lazio al quarto posto a 18 punti. Ma dall’incontro di stasera arrivano anche notizie che avranno risvolti diretti sulla prossima gara dell’Inter.

Nella seconda trasferta consecutiva al Meazza nel giro di pochi giorni, i rossoblu dovranno fare a meno del loro uomo faro Mimmo Criscito. Il capitano del Genoa è stato infatti ammonito dall’arbitro Pasqua ed essendo già in diffida sarà costretto a seguire i suoi compagni dalle tribune.