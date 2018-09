Inter news, Antonello svela il vero obiettivo della società

L’Inter vuole colmare il gap

Alessandro Antonello, dirigente dell’Inter, interviene sul momento nerazzurro in occasione del 2° Summit “Acquanetwork & Wellness”. In particolar modo, come riporta la Gazzetta dello Sport, è importante capire la reale ambizione della società:

” La Juventus? La stiamo inseguendo, ci proviamo, ci dobbiamo provare, siamo la squadra del Triplete e anche dal punto di vista organizzativo stiamo lavorando su un progetto per avvicinarci a loro, in questo momento forse i più forti al mondo”

Il modello bianconero deve essere considerato per quello che riesce a fare nel futuro. Il colpo Cristiano Ronaldo è una mossa intelligente che apre a metodi dirigenziali moderni. Questo il pensiero:

“Noi abbiamo la nostra identità e ci confrontiamo per poterli battere, la società ha un gruppo dirigente all’altezza per sfidare i più forti. Anche con le nostre iniziative di Media Inter c’è tutto un lavoro enorme. Certo, quel giorno che la Juve ha annunciato Ronaldo e spostato milioni di follower…”.

Fonte: Gazzetta Dello Sport