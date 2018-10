Inter news, altri due nerazzurri out: salteranno gli impegni con la nazionale

Inter: i croati non giocheranno nessuna partita

L’Inter riaccoglie altri due calciatori dopo il rientro di Danilo D’Ambrosio per infortunio. Si tratta di Marcelo Brozovic e Sime Vrsaljko. I due croati non giocheranno i rispettivi impegni contro Giordania e Macedonia. Il centrocampista non era neanche stato convocato da Luciano Spalletti per il match contro la Spal. Il terzino, invece, lo aveva giocato da titolare con molto scetticismo. L’ex Atletico deve ancora lavorare sul ginocchio infortunato mentre il playmaker nerazzurro dovrà smaltire un risentimento muscolare.

I due ragazzi cercheranno di recuperare lentamente in vista del derby, in programma il 21 ottobre, subito dopo il rientro dalle nazionali. Il c.t Dalic ha convocato per gli impegni di questa settimana Karlo Bartolec (Nordsjaelland) e Simon Sluga (Rijeka).