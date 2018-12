(Inter News) Barzagli lungo stop, il Ninja corre verso il recupero

(Inter News) Il sito della Gazzetta dello Sport riporta un’ altra brutta notizia per i bianconeri. Dopo gli stop di Emre Can, Khedira e Alex Sandro, nel pomeriggio di oggi si è fermato anche Barzagli. Il difensore ha accusato un problema muscolare durante l’allenamento pomeridiano, subito interrotto per effettuare gli accertamenti medici del caso. La diagnosi parla di lesione al quadricipite femorale della coscia destra. Un comunicato del club bianconero prevede uno stop “non breve” per il difensore e che “saranno comunque necessari ulteriori accertamenti per stabilire le terapie più opportune”.

Tutt’altro discorso per Radja Nainggolan. Secondo il quotidiano milanese il colpo di scena sarebbe più vicino di quanto si pensi. Radja Nainggola potrebbe essere tra i convocati di mister Spalletti in vista di Juventus Inter di venerdì prossimo, “lui che sin dai tempi della Roma è per eccellenza un simbolo anti Juve”.

Mentre i suoi compagni hanno avuto una giornata di riposo, il Ninja ha faticato oggi ad Appiano per proseguire il percorso di lavoro che lo porti al pieno recupero per la sfida decisiva di Champions con il PSV Eindhoven della prossima settimana. Il fastidio a caviglia e polpaccio accusati contro il Tottenham sono un ricordo e la motivazione del belga potrebbe fare il resto.

L’incertezza resterà fino a giovedì. Solo allora mister Spalletti e lo staff medico faranno le valutazioni finali per decidere se l’Inter possa avere a disposizione il giocatore anche se solo in panchina a Torino. “Un jolly prezioso da giocarsi a gara in corso in caso di necessità”.