(Inter News) Altra partnership per la società, un gigante nel suo settore

Inter News: accordo firmato con Konika Minolta

(Inter News) Il sito Calcio e Finanza.it informa oggi di una nuova partnership formalizzata nelle ultime ore dalla società nerazzurra. E’ stato l’ex capitano nerazzurro a presenziare ieri all’evento che porta Konika Minolta tra le grandi aziende mondiali che legano il loro nome a quello dell’Inter.

“Minolta Italia è ufficialmente Digital Workstyle Provider di FC Internazionale Milano, che l’ha scelta e voluta tra i suoi prestigiosi brand di supporto. Leader nel settore della gestione dei Processi aziendali, nella Stampa Professionale, Healthcare e Industrial-Sensing, Konica Minolta entra così a pieno titolo tra i partner nerazzurri per tre stagioni 2018/2021.”

Un gigante che guarda al futuro

Konika Minolta è un gigante con lo sguardo rivolto al futuro. Da poco tempo è attivo a Roma il suo nuovissimo “centro di ricerca dedicato a IoT, robotica e intelligenza artificiale applicata alle imprese. Qui sono stati assunti 100 giovani talenti, a riprova della fiducia che la società ripone nel sistema Paese.”

“Come ‘Digital Workstyle Provider’ dell’Inter, Konica Minolta mira ad essere un partner strategico per supportare le imprese nella trasformazione digitale, attraverso un hub di servizi e prodotti che migliorano il modo di lavorare dei propri clienti a 360°. Dalla digitalizzazione e ottimizzazione dei processi in ufficio alla stampa professionale, fino alla gestione dell’infrastruttura IT e della sicurezza.

Durante l’inaugurazione, è intervenuto tra gli altri il Presidente di Konica Minolta Italia, Hiroshi Yoshioka. Questo il suo commento: “Diventare partner di una squadra prestigiosa come quella nerazzurra è per noi non soltanto

motivo di orgoglio, ma anche stimolo per proseguire nel campo della collaborazione e della crescita aziendale su più fronti. Le due società, a partire dal profondo radicamento nella città di Milano, condividono ambizione, professionalità e spinta alla trasformazione, motori trainanti di uno sviluppo nazionale e mondiale”.

Fonte: Calcio e finanza.it