Inter News: allarme Lazio, ai box per infortunio il faro del centrocampo

Inter News: guaio muscolare per Lucas Leiva

(Inter News) Monday night pieno di fascino e di insidie per i ragazzi di Spalletti nel prossimo turno di campionato. Una Lazio assetata di punti e di rivincita aspetta l’Inter per proseguire anche quest’anno sulla strada del quarto posto. Per i nerazzurri sarà fondamentale uscire dall’Olimpico con un risultato positivo che vada ad allungare il filotto iniziato a Marassi dopo la sconfitta interna con il Parma.

Intanto i biancoazzurri di Inzaghi sono andati a vincere a Marsiglia in Europa League, un 3 a 1 perentorio su un campo mai facile, risultato che parla di una squadra in salute e pericolosa.

Durante la gara però una brutta notizia per lo staff laziale. All’inizio del secondo tempo Lucas Leiva, il vero cervello equilibratore del centrocampo laziale, è stato costretto a rientrare anzitempo negli spogliatoi, sostituito da Marusic. La dinamica lascia pensare ad un problema muscolare la cui entità sarà valutata nei prossimi giorni e che mette in pericolo la presenza del brasiliano lunedì sera contro i nerazzurri.

Il 31enne brasiliano, ex Liverpool, è arrivato nella capitale lo scorso anno imponendosi subito per la lucidità delle sue geometrie e per la perfetta gestione dei tempi con cui orchestra il centrocampo laziale. Molti osservatori lo davano sul viale del tramonto ma le 36 presenze ed i due gol messi a segno nello scorso torneo hanno fatto ricredere tutti.