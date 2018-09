Inter News: A Madrid tutti d’accordo: e’ fatta, lo svela il giornalista RAI

Inter News: In Spagna sono sicuri, Simeone nerazzurro

(Inter News) Marco Lollobrigida è uno dei volti noti di Rai Sport e della Domenica Sportiva. Nel pomeriggio di ieri ha parlato ai microfoni di Zona 11PM su Rai Sport. Nel corso del programma Lollobrigida ha rivelato una notizia che nel giornalismo sportivo spagnolo è data ormai per certa.

Lollobrigida ha rivelato di avere avuto colloqui con diversi colleghi spagnoli e tutti sono stati concordi nel confermare la voce: Simeone siederà sulla panchina dell’Inter già dalla prossima stagione.

E ciò nonostante che l’allenatore dell’Atletico Madrid abbia rinnovato da poco, così come Spalletti d’altronde. Lollobrigida ha precisato di non aver alcun intento di destabilizzare i due ambienti e di essere rimasto colpito dalla sicurezza dei suoi colleghi iberici su questa ipotesi. Il giornalista RAI si è poi soffermato sugli ottimi risultati del Cholo e di Spalletti. Infine ha parlato dell’espulsione di Spalletti a Genova complimentandosi con lui per la spontaneità dell’esultanza.