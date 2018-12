Inter news: 7 su 7! Squadra imbattibile, dominio in campionato

Inter news, questo pomeriggio è arrivata la settima vittoria in campionato, nessuna squadra riesce a tenere questo ritmo

Inter news, la squadra femminile continua la sua cavalcata in testa al campionato. Questo pomeriggio, le ragazze guidate dal tecnico De La Fuente hanno sconfitto il Milan Ladies 2-0. Reti firmate da Marinelli al 36° e Merlo al 93°.

E’ il settimo successo su sette incontri giocati in campionato. L’Inter è saldamente al comando della classifica del campionato di serie B con 21 punti. Al secondo posto il Ravenna Woman a quota 17, seguita dalla Roma CF a 15 punti.

La forza della squadra nerazzurra è presente in un altro dato: 24 reti segnate, zero reti subite. Dopo quella dell’Inter, la miglior difesa è del Ravenna Woman, con 5 reti subite in sette incontri.

Ora, la squadra di De La Fuente è attesa dal derby in coppa Italia contro il Milan. Match che si giocherà domenica prossima alle 13:30 presso il Centro di Formazione Suning.