Inter News, Pairetto: sviste clamorose ed errori da principiante

Inter news. Dopo ogni partita ci sono polemiche legate alle scelte dell’arbitro. Nel caso di Inter – Frosinone, l’arbitro Pairetto, si è reso protagonista di una cattiva gestione disciplinare dei cartellini.

L’analisi della Gazzetta dello Sport

Inter News. Gli episodi. Secondo l’analisi condotta dalla Gazzetta dello Sport, il fischietto torinese, ha ammonito giustamente Asamoah per aver fermato Zampano a pochi passi dall’area di rigore e Crisetig per aver interrotto la galoppata di Politano. Allo stesso tempo però ha graziato per due volte Cassata, quando ha allargato il gomito su Lautaro Martinez, e quando già ammonito ha commesso un evidente fallo tattico su Gagliardini. Infine non ha sanzionato con un giallo Keita Balde quando ha colpito volontariamente il pallone con la mano. Discutibile la decisione di sanzionare D’Ambrosio per un duplice tackle su Cassata.

