Inter, il nerazzurro si è distinto nuovamente in positivo

Inter, Cancelo autore di un altra grande prestazione

L’Inter può essere soddisfatta della partita giocata da Cancelo. Il terzino portoghese ha difeso al meglio e messo in area più di un cross interessante. L’ex Valencia si è conquistato la fascia destra grazie al lavoro e all’impegno messo ogni giorno, in ogni allenamento. Spalletti ci ha messo un pò, ma ha capito di avere tra le mani un diamante, un cristallo che, dopo il brutto infortunio, ha dimostrato carattere e professionalità. Il numero 7 dell’Inter ha ancora molto da imparare. Deve cercare di essere più costante e di gestire al meglio le energie per essere propositivo nel corso dei 90 minuti di gioco.

Il riscatto, fissato a 35 milioni, di avvicina sempre di più. Nel caso in cui Cancelo dovesse continuare a giocare a questo livello, sarà difficile per la Beneamata ignorare le doti del giocatore scuola Benfica. Ora Spalletti si aspetta ulteriori mgilioramenti, un ulteriore crescita nel corso delle prossime gare di campionato. Il prossimo turno, che vede l’Icardi e compagni a Ferrara contro la Spal, è decisiva. Servirà per capire se i nerazzurri hanno le capacità di tenere il passo della Lazio, vera antagonista in questa corsa alla Champions League, competizione di elevato prestigio.