Inter, Nainggolan: “Abbiamo meritato questa vittoria e giocato…”

Nainggolan: “Buon inizio in vista del futuro”

L’Inter si aggiudica la seconda vittoria stagionale grazie ad una rimonta maturata nel finale grazie alle reti di Icardi e Vecino. Uno dei migliori in casa Inter è stato Nainggolan. “Risultato molto meritato, abbiamo fatto una grande partita, nel primo tempo abbiamo giocato un gran calcio, nel secondo abbiamo provato a continuare a farlo, poi prendi gol quando non te l’aspetti, anche fortunato. Abbiamo fatto una grande partita, per più tempo delle ultime partite, dove abbiamo giocato bene il primo e poi un po’ mollato nel secondo. Ci vuole continuità, bisogna continuare così: era un momento delicato e rimane, in campionato bisogna vincere il prima possibile. Bisogna continuare a fare bene” – ha dichiarato il trequartista -.

“Noi abbiamo una squadra forte, la Champions League va giocata ogni partita: possiamo solo migliorare, ma bisogna sempre fare punti. Se si vuole passare, è un buon inizio: ogni momento è importante. Solo con le vittorie si passa e si avanza in campionato. Condizione? Sto lavorando, giochiamo ogni 3 giorni: in allenamento non posso fare tanto, ma giocando ci si allena. Sto cercando di arrivare al meglio, spero di dare il mio contributo e posso solo lavorare e migliorare” – ha aggiunto l’ex Roma -.