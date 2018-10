Inter, Moratti sorprende tutti: ecco chi vorrebbe in nerazzurro

Massimo Moratti spiazza tutti: favorevole all’arrivo di Marotta all’Inter.

L’ex Presidente dell’Inter, Massimo Moratti, sembra aver messo da parte tutti i rancori legati alla questione Calciopoli che ha animato il mondo del calcio per diversi anni. Durante l’intervista a Maracanà, su RMC Sport, l’ex patron nerazzurro si è espresso su più punti tra cui anche la possibilità di vedere Marotta all’Inter nel ruolo di direttore tecnico, possibilità che ha spaccato in due la tifoserie nerazzurra.

“Stimo e apprezzo molto Marotta, è una persona equilibrata, che sa fare bene il proprio mestiere. Lo apprezzerei molto all’Inter”. Dichiarazioni che stupiscono un po’ tutti ma che mettono un punto all’astio nei confronti del mondo bianconero e a tutta la rivalità che ci è stata negli anni. Moratti ha anche analizzato l’andamento dell’Inter fino ad ora tra campionato e Champions. Ecco le sue parole: “Dopo le prime partite c’era sicuramente paura che il campionato potesse essere contro le aspettative. Poi è arrivata la partita di Champions che ha ridato fiducia e ha rimesso in pista tutte le speranze dei tifosi e della società. L’Inter ha dimostrato di avere carattere. I giocatori ci sono: con umiltà e buon gioco, credo possano far bene. Con questa Juventus così forte è difficile puntare al campionato, ma devono crederci per far bene e finire dove possono”. Dopo le dichiarazioni di Paratici, e il benestare di Moratti, Marotta potrebbe presto imboccare la via di Milano proprio nell’Inter.