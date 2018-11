Inter: momento d’oro per il giocatore nerazzurro. C’è un obiettivo da raggiungere

Inter, il giocatore nerazzurro è tornato grande protagonista, il suo apporto sarà decisivo per il raggiungimento dell’obiettivo

Mauro Icardi sta trascinando l’Inter con le sue reti. Il capitano nerazzurro è in un momento splendido di forma. Sono già 10 le reti segnate dal centravanti argentino: 7 in campionato e 3 in Champions League.

Nella notte, è arrivato il primo sigillo in nazionale. Una bellissima rete realizzata contro il Messico dopo due minuti dal fischio d’inizio. Icardi ha segnato 7 reti negli ultimi 5 match giocati in serie A, contro Fiorentina, Spal, Milan, Lazio e Atalanta.

Il primo obiettivo

Dopo la pesante sconfitta subita a Bergamo contro l’Atalanta, l’Inter deve ripartire subito. Sabato sera a ‘San Siro’ arriverà il Frosinone. I nerazzurri dovranno ritrovare la vittoria e i tre punti contro un avversario inferiore sulla carta.

Per Mauro Icardi probabile un turno di riposo, con Lautaro Martinez verso una maglia da titolare. Mercoledì 28 novembre l’Inter giocherà a Londra contro il Tottenham, match che potrebbe essere decisivo per mettere al sicuro la qualificazione agli ottavi di finale. Basterà un punto ai nerazzurri per avere la matematica certezza della qualificazione. Icardi guiderà l’attacco della Beneamata, il centravanti argentino cercherà di incrementare il suo bottino in Champions League. Al momento, sono 3 i gol segnati da Icardi in quattro match: Tottenham e Psv all’andata, Barcellona al ritorno. Il primo obiettivo stagionale è molto vicino. Il capitano nerazzurro è pronto a trascinare l’Inter verso la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.