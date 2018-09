Inter, Modric a gennaio: l’addio al Real è sempre più probabile

Loading...

Modric vuole i nerazzurri

L’Inter ha provato in tutti i modi il colpo Luka Modric ma, alla fine, l’ha spuntata Florentino Perez, rendendo il calciatore incedibile. La telenovela che ha infiammato il mese di agosto, però, potrebbe essere soltanto in fase di stallo. Il calciatore croato, infatti, non vive momenti felici in Spagna e starebbe pensando di lasciare il club a gennaio.

I presupposti per sposare il progetto nerazzurro ci sono e, la folta colonia croata è soltanto d’aiuto alla trattativa. Come riporta Barzaghi di SportMediaset,”

il croato è sempre più convinto di lasciare il Real Madrid per arrivare all’Inter e lo avrebbe anche confessato ai compagni di nazionale. Operazione che potrebbe rientrare nel vivo quando riaprirà il calciomercato invernale.”

L’età ormai non giovanissima desta scetticismo soprattutto per un progetto che, come sostiene Suning, vuol basarsi su profili giovani e di talento.

Necessità

All‘Inter manca un centrocampista, un leader, uno che prenda le redini del gioco quando il match è bloccato. Modric sarebbe il profilo ideale ma pretenderebbe un ingaggio top. Gli aspetti sui quali riflettere sono tanti.

Sicuramente, tanto dipenderà dal cammino dei nerazzurri in Champions. Se Icardi e compagni, infatti, dovessero superare il girone, l’esperienza del croato sarebbe fondamentale. Da questo anno è stata anche introdotta la nuova regola che permette ai calciatori che si sono trasferiti, nel mercato invernale, di giocare in Europa con il nuovo club.