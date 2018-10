Inter – Milito: “Che emozione ritrovare i miei vecchi compagni”

Milito: “Il Triplete un emzione indimenticabile”

Diego Milito, ex attaccante dell’Inter, in occasione del Festival di Trento, torna a parlare dei successi ottenuti con la maglia della società di Corso Vittorio Emanuele. “Bellissima serata a Trento. Emozionante rivedere ex compagni con i quali ho condiviso una stagione davvero indimenticabile” – ha pubblicato l’ex professionista sui social -. L’argentino ora ricopre il ruolo di dirigente per il Racing Avellaneda, squadra dalla quale la stessa Inter ha acquistato in estate Lautaro Martinez, una delle rivelazioni della stagione. Il Triplete ormai è un lontano ricordo in casa Inter, un ricordo che, però, ancora oggi riempie di orgoglio e sensazioni positive.

Il presente si chiama Icardi, si chiama Spalletti, si chiama Champions League. L’argentino sarà impegnato con la sua Nazionale ancora per diversi giorni, in attesa del derby con il Milan. Luciano Spalletti, allenatore della formazione milanese, sta allenando i pochi rimasti ad Appiano in attesa dei diversi Nazionali impegnati in giro per il mondo. Brozovic, D’Ambrosio e Vrsaljko sono gli osservati speciali. Tutti e tre i giocatori cercheranno di recuperare la loro migliore condizione per dare il loro contributo nelle prossime gare di campionato e Champions League.