Inter Milan | I cattivi nerazzurri sfideranno i rossoneri che sono i buoni

Inter Milan | Buoni contro cattivi, ecco il motivo

Inter Milan | Interessante l’analisi effettuata questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, che ha introdotto il derby di Milano partendo da un’interessante statistica. La squadra guidata da Luciano Spalletti infatti sono tra le prime squadre del campionato di seria A per numero di falli commessi. Il Milan invece dal canto suo si trova addirittura all’ultimo posto di questa classifica. Buoni contro cattivi quindi. E l’Inter vestirà i panni della squadra “antipatica” se si tiene conto di questi numeri.

L’analisi della Gazzetta dello Sport

“La maglia dei “cattivi” della Serie A per adesso ha il colore granata del Torino (la squadra di Mazzarri ha fatto 123 falli), ma i nerazzurri sono messi benissimo: arrivati a quota 112 in 8 partite, sono fuori d’un pelo dal podio.

I rossoneri, invece, con 69 falli in 7 partite (il 31 ottobre recuperano la sfida contro il Genoa rinviata dopo il crollo del ponte Morandi) sono gli ultimi del campionato e vedono soltanto la Roma, arrivata a 87 falli. Della squadra di Luciano Spalletti si è detto già tante volte: non c’è un regista puro e allora si gioca puntando tutto sui muscoli. Ma la cattiveria?

Quella agonistica si è ritrovata per strada. Le motivazioni made in Spalletti, viste le 6 vittorie di fila arrivate dopo (Champions compresa), adesso ci sono. Così come la voglia di ringhiare sugli avversari. Anche in modo pulitissimo, per intenderci. Ma se servono le maniere forti, i nerazzurri non sono certo timidi: finora hanno racimolato 11 ammonizioni e un cartellino rosso, quello dato a Spalletti per la controversa esultanza di Genova”.