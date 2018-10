Inter Milan, tra i rossoneri due difensori in dubbio: la situazione

Inter Milan, in casa rossonera dubbi in difesa, i due giocatori sono sulla via del recupero, uno di loro dovrebbe farcela per il derby

Inter Milan, manca una settimana alla stracittadina milanese. L’Inter di Luciano Spalletti, reduce da quattro vittorie consecutive in campionato, sei con la Champions League, attende il Milan di Rino Gattuso.

A sette giorni dal derby di Milano, in casa rossonera si sta cercando di recuperare due giocatori: Alessio Romagnoli e Mattia Caldara. Romagnoli è alle prese con un risentimento al flessore che gli ha impedito di scendere in campo nell’ultimo match di campionato giocato contro il Chievo. Caldara ha un principio di pubalgia, che ha limitato il difensore rossonero in questa prima parte di stagione, con solo una presenza fino a questo momento.

Romagnoli verso il sì

Alessio Romagnoli dovrebbe recuperare per il derby di domenica prossima, mentre Caldara potrebbe essere ancora fermo ai box. Per la squadra di Gattuso il ritorno tra i titolari del difensore azzurro sarebbe importante.

Domenica contro l’Inter ci sarà da marcare Mauro Icardi, autore di una tripletta nel derby d’andata della passata stagione. L’attaccante nerazzurro è in ottima forma e i rossoneri sperano di avere a disposizione Romagnoli, per tentare di fermare il capitano dell’Inter.