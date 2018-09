Inter-Milan: stiamo scherzando? Guardate che prezzi per il derby!

Inter-Milan, prezzi shock

E’ una mattina qualunque di settembre, ho finito da poco di scrivere i miei soliti pezzi e, forse preso dalla noia e contemporanemente dal desiderio di tornare a San Siro dopo qualche anno, corro sul sito ufficiale nerazzurro per farmi un’idea dei prezzi dei tagliandi. Il mio interesse cade, ovviamente, sul derby, su Inter-Milan. Apro la pagina web e rimango intontito per qualche minuto. Il perché? Semplicissimo: leggo prezzi assurdi.

Per guardare la partita dal terzo rosso centrale, servono 105€. Se poi venite da lontano e, come me, volete gustarvi la partita in una zona migliore degli spalti, per un primo arancio dovreste sborsare 395€ per una poltroncina centrale, 195€ invece per i settori più economici. Cifre spaventose, che mai avevo visto in questi anni.

Sono stato a San Siro per un derby, quello passato alla storia grazie al gol di Schelotto. In quell’occasione pagai 45€ per assistere alla sfida in secondo rosso laterale. Oggi, per guardarla nella stesso settore, dovrei pagare 165€. Un aumento di quasi il 300%. Giustificato? A mio modestissimo parere, no.

Aumenti ingiustificati

Inter-Milan è sì il derby di Milano, ma non è certo la partita di cartello della stagione. Al momento, infatti, è la sfida contro il Barcellona a garantire una maggiore richiesta di tagliandi, seguita da quella contro la Juventus. In questi due casi cosa farà la società? Andrà oltre le cifre richieste per il derby? Se lo facesse, si potrebbe tranquillamente parlare di “rapina a mano (dis)armata”.

Gli aumenti quindi sono sotto gli occhi di tutti, e non sono assolutamente giustificati. L’Inter dal 2013, anno del fantomatico derby di Schelotto, non ha vinto niente. Certo, è tornata in Champions League, ma che vuol dire? Semmai dovesse vincerla, o vincere un qualsiasi altro trofeo, cosa accadrà? Bisognerà accendere un mutuo per andare a San Siro a tifare per la propria squadra del cuore? Lo sappiamo che ormai il calcio è diventato un business che non ha niente a che fare con la passione, però costringere i tifosi a sborsare cifre allucinanti per tifare i propri beniamini rasenta la follia. Per cui, cara società, non dia retta a me, ma ascolti il cuore pulsante del tifo nerazzurro e gli permetta di continuare a battere, senza necessariamente dover rinunciare a un rene.

Sinceramente, un tuo tifoso.