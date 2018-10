Inter-Milan, Spalletti non rinuncia al suo esterno. Il giocatore…

Politano in campo dal primo minuto

L’Inter sarà di scena domani sera, domenica 21 ottobre, contro il Milan. Il derby è sempre una gara a parte e i rossoneri sono molto temuti dai cugini nerazzurri. Luciano Spalletti ha potuto lavorare con quasi tutto il gruppo nel corso dell’ultima settimana. Il manager di Certaldo ha già in mente la squadra che scenderà in campo contro i ragazzi di Gattuso.

Uno degli interpreti che potrà mettere in mostra le proprie doti sin dall’inizio è Politano. L’ex Sassuolo si sta rivelando un giocatore di livello in questa prima parte di stagione. Il numero 16 della formazione nerazzurra ha già messo a segno un gol in campionato, in casa contro il Cagliari.

Armi da sfruttare al massimo

I suoi spunti, le sue accelerazioni, i suoi dribbling e i suoi cross tagliati sono armi da sfruttare, armi che contraddistinguono il giocatore e la squadra milanese in sè. Icardi e Perisic sono gli indiziati numeri in questo senso. Entrambi hanno doti atletiche importanti, grazie alle quali possono intercettare i cross del compagno azzurro.

Nainggolan, invece, avrà il compito di supportarlo nella costruzione delle trame offensive. Il belga, che sta migliorando dal punto di vista fisico, vuole prendersi l’Inter, dimostrare la sua leadership in campo e fuori. L’ex Roma agirà alle spalle di Icardi nel 4-2-3-1 di Luciano Spalletti.