Inter-Milan, Spalletti avvisa i rossoneri: “Giocheremo a viso aperto”

Spalletti è carico in vista del derby con il Milan: “Questa settimana abbiamo pensato solo al derby”

Poco più di 24 ore all’attesissimo derby Inter-Milan. Un derby che sembra essere tornato quello di un tempo, una gara a se che può dire molto. In casa nerazzurra c’è da fare i conti anche con la sfida di mercoledì in Champions contro il Barcellona, con il Milan quindi servirà una gara perfetta con il minimo sforzo. Spalletti oggi scioglierà gli ultimi dubbi di formazione anche se sa benissimo cosa vuole dalla propria squadra in vista di domani.

Durante la conferenza stampa di vigilia al Suning Training Centre di Appiano Gentile, Spalletti: “Dopo la sosta per le Nazionali sono rientrati tutti in ottima forma. Vecino sta bene ed è a disposizione. Oggi e domani non si pensa ne al Barcellona, ne al campionato. Solo al derby” – Ha esordito il tecnico nerazzurro in conferenza confermando anche l’ottimo periodo di entrambe – “Il Milan è forte si ma anche l’Inter e solo le grandi partite e le grandi vittorie identificheranno i personaggi da Inter”. Quello che spera Spalletti è anche il grande supporto che potranno dare i tifosi: “I tifosi saranno una parte del dipinto. Camminando per le vie della città capisci quali sono le percezioni di questa sfida. Il derby sarà il termometro per misurare quanto siamo malati dell’Inter”.



Non ha paura dei rossoneri Spalletti e promette che i suoi giocheranno a viso aperto senza paure anche per onorare la grande presenza nerazzurra sugli spalti e chi li seguirà da casa e fa una battuta degna di nota: “I tifosi interisti magari dimenticano il compleanno di moglie e marito ma non dimenticano il risultato del derby“. Su quelli che sono i più attesi in questo derby, Icardi e Higuain, il tecnico nerazzurro ha le idee chiare: “Ti fanno restare a bocca aperta per le giocate che fanno. Hanno caratteristiche un po’ diverse, però entrambi sono fondamentali per lo sviluppo del gioco delle rispettive squadre. Io scelgo Icardi però”.



Gattuso dal canto suo, durante la conferenza stampa, ha dichiarato che proveranno a vincere la sfida contro i cugini nerazzurri. Spera nelle qualità tecniche dei propri giocatori, maggiori a parer suo, rispetto a quelle dei nerazzurri. “I miei giocatori si sentono più forti e maturi rispetto all’anno scorso. Il derby è una partita speciale, chi vince si gasa di più. Vincerà chi giocherà meglio e farà delle belle giocate”.