Inter Milan | Sky: “Spalletti ci ripensa? Probabili 2 novità in campo stasera”

Inter Milan | Sky: Spalletti pensa a due novità in campo

Inter Milan è la sfida che chiuderà la domenica di campionato, questa sera alle 20 e 30. I nerazzurri sono alla ricerca della settima vittoria consecutiva tra campionato e Champions, mentre il Milan vuole dare continuità alle 2 vittorie in campionato e affermarsi come pretendente per un posto in Champions. Luciano Spalletti dovrà tirare fuori il meglio dai suoi uomini, tenendo però un occhio anche alle gare di mercoledì contro il Barcellona e di lunedì a Roma contro la Lazio.

Per questo ci si aspetta una rotazione degli interpreti in campo, senza però creare uno stravolgimento che possa minare le basi della squadra. I ballottaggi per questa sera sono 3. Il rimo riguarda l’esterno destro di difesa. Ieri sembrava in vantaggio Vrsaljko rispetto a Danilo D’Ambrosio. Stando invece a quanto riportato oggi da Sky Sport 24 quest’ultimo potrebbe aver scavalcato il croato. Spalletti quindi sembra aver rivisto le scelte prese ieri.

Centrocampo e trequarti

Sulla linea mediana è presumibile invece che la maglia da titolare possa essere affidata a Gagliardini, con Vecino che verrebbe risparmiato per la sfida del Camp Nou. Questo perché l’ex Atalanta on è stato inserito nella lista Champions, e per questo è lecito pensare che possa far rifiatare il compagno di reparto uruguaiano, che mercoledì dovrà vedersela con i palleggiatori del Barcellona.

Sulla trequarti invece il duello Candreva-Politano sembra essere al momento decisamente a favore del secondo.