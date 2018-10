Inter-Milan, Sacchi crede nei nerazzurri e da un consiglio a Icardi

Derby Inter-Milan, Sacchi: “I nerazzurri sono superiori per forza e qualità individuali”

Domenica sera ci sarà l’attesissimo derby Inter-Milan, una gara che sembra essere tornata quella di un tempo: sentita non solo a Milano ma oltre i confini italiani. Un derby che potrà dire molto sul cammino di entrambe in campionato. Importante sarà per i nerazzurri portare a casa i tre punti consapevoli che a detta di molto partono favoriti. Ultimo è Arrigo Sacchi che dalle pagine della Gazzetta dello Sport ha analizzato Inter-Milan.

“I nerazzurri di Spalletti dovrebbero essere superiori per forza, esperienza e qualità individuali, ma nel calcio mai dire mai” ha esordito Sacchi. Prevedibile anche il commento sulla sfida argentina tra Icardi e Higuain con qualche consiglio per il primo: “Higuain e Icardi, saranno decisivi unicamente se la propria squadra li servirà nella maniera migliore e con continuità“. La certezza di Sacchi è che sarà un bel derby grazie anche a ciò che si vedrà a San Siro sugli spalti con la speranza che si assista a uno spettacolo di grande livello anche per il futuro delle due squadre.