Inter Milan – Sport Mediaset ha anticipato le probabili formazioni del derby domenicale tra Inter e Milan. Perisic sarà sicuramente del match, proprio per questo Gattusso è indeciso sul terzino destro da schierare, il dubbio è tra Abate e Calabria, favorito il secondo, proprio per la presenza del croato. Unico dubbio per Spalletti, che potrebbe sciherare a sorpresa Candreva, attualmente favorito su Politano. Con ogni probabilità Matias Vecino non verrà rischiato dal tecnico toscano dopo il lieve infortunio patito in nazionale.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Candreva/Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. All. Spalletti

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria/Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu. All. Gattuso

