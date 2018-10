Inter Milan | Le probabili formazioni, Spalletti si è deciso

Inter Milan, le probabili formazioni

Inter Milan – Questa sera, a San Siro, andrà in scena il derby della Madonnina. Partita molto delicata per entrambe le squadre. I nerazzurri hanno rischiato di perdere Vecino per un lieve affaticamento con la nazionale. L’uruguaiano sarà arruolabile ma non partita titolare, al suo posto Roberto Gagliardini. Per il resto la formazione dovrebbe rimanere invariata rispetto alle altre gare dei nerazzurri. Formazione confermata anche per Gattuso che non cambia quasi nulla. Calabria dovrebbe aver vinto il ballottaggio con Abate, sarà lui il “responsabile” di Ivan Perisic.

Le probabili formazioni

NTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Gagliardini; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

A DISPOSIZIONE: Padelli, Miranda, Ranocchia, D’Ambrosio, Dalbert, B. Valero, Vecino, Joao Mario, Candreva, Keita, Lautaro. ALL: Spalletti.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu.

A DISPOSIZIONE: Reina, Caldara, Zapata, Abate, Simic, Laxalt, Bakayoko, Bertolacci, Mauri, Halilovic, Casitlljeo, Borini Cutrone. ALL: Gattuso.

