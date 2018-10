Inter-Milan, possibile sorpresa a centrocampo per i nerazzurri

Inter-Milan, dubbio a centrocampo per Spalletti. La mossa a sorpresa potrebbe essere Borja Valero.

Mancano poche ore all’attesissimo derby Inter-Milan. L’attesa si fa sentire in tutto il mondo nerazzurro e in quello rossonero. Spalletti e Gattuso devono sciogliere gli ultimi dubbi per quanto riguarda gli undici che scenderanno in campo questa sera. Se il tecnico rossonero sembra avere le idee, quasi, chiare di chi partirà titolare, il tecnico nerazzurro ha qualche dubbio a centrocampo.

Negli ultimi minuti Matteo Barzaghi, inviato di Sky Sport, ha lanciato l’indiscrezione di una possibile sorpresa a centrocampo per i nerazzurri. Spalletti, infatti, potrebbe lanciare dal primo minuto Borja Valero. A lasciargli spazio potrebbe essere uno tra Gagliardini o Vecino, che ha recuperato a pieno per la gara contro il Milan.