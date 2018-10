Inter-Milan, Nainggolan al suo primo derby ringrazia i tifosi e San Siro

Nainggolan è il protagonista del MatchDay Programme dell’Inter: “San Siro è emozionante, bellissimo”

Il protagonista del MatchDay Programme dell’Inter, forse quello più atteso, è il nuovo leader del centrocampo nerazzurro Nainggolan. L’ex giallorosso si è raccontato tra famiglia, passioni e il calcio, ciò che gli ha dato la possibilità di cambiare radicalmente la sua vita. Vissuto in Belgio fino all’età di 16 anni, Raja non ha negato di aver avuto un passato difficile e che ciò lo ha portato ad avere un amore indescrivibile per la sua famiglia e le sue figlie.

Dagli esordi nel calcio e i suoi primi gol da quando era al Piacenza fino a quelli col Cagliari che lo hanno lanciato nel giro delle Big fino ad arrivare in quella che è la sua attuale squadra. L’Inter? Per me è importante essere qui. San Siro è bellissimo, emozionante. Senti i tifosi come in pochi altri stadi in Europa. Idoli? Non ho mai avuto idoli calcistici. Mi sono sempre piaciuti quei calciatori pieni di qualità, come ad esempio Ronaldo il Fenomeno. Lo guardavo perché inventava le cose dal nulla”