Inter Milan, l’ultima volta il 5 ottobre 2003. Successivamente, dominio nerazzurro

Inter Milan, quindici anni fa è accaduto, da quel momento i nerazzurri non hanno più sbagliato, stasera cercheranno di continuare

Inter Milan, questa sera alle 20:30 è in programma il derby di Milano. A ‘San Siro’ ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. L’Inter di Luciano Spalletti andrà alla ricerca del quinto successo consecutivo in campionato.

L’ultimo derby casalingo ha visto la vittoria dei nerazzurri. Grazie alla tripletta di Mauro Icardi, l’Inter ha superato 3-2 il Milan nella stracittadina giocata il 15 ottobre 2017. Un derby che si giocherà per la sesta volta nel mese di ottobre dal 2003 ad oggi.

Dal 2003 in poi

Tornando al 2003, precisamente al 5 ottobre di quell’anno, in quella data è arrivata l’ultima sconfitta interna dell’Inter in un derby giocato nel mese di ottobre. Il Milan si è imposto 3-1, con le reti di Inzaghi, Kakà e Shevchenko. Per i nerazzurri, la rete della bandiera è stata segnata da Martins.

Il 24 ottobre 2004 è arrivato un pareggio. Un derby terminato 0-0. Da questo momento, le successive tre stracittadine hanno visto il successo dell’Inter.

Dominio nerazzurro

Il 28 ottobre 2006 l’Inter ha conquistato il derby battendo i rossoneri 4-3. I nerazzurri si portano sul 3-0 con le reti di Crespo, Stankovic e Ibrahimovic. Il Milan accorcia con Seedorf, ma Materazzi riporta l’Inter avanti di tre reti. I rossoneri tentano la rimonta, con i gol di Gilardino e Kakà, ma il derby si tinge di nerazzurro con il successo dell’Inter di Roberto Mancini.

Il secondo successo consecutivo in un derby giocato nel mese di ottobre arriva il 7 ottobre 2012. I nerazzurri vincono di misura 1-0, con la rete decisiva segnata da Walter Samuel dopo solo tre minuti. Infine, la terza vittoria di fila è datata 15 ottobre 2017. l’Inter di Luciano Spalletti vince 3-2, grazie alla tripletta di Mauro Icardi (4 reti negli ultimi tre derby). Questa sera i nerazzurri cercheranno la quarta vittoria di fila nella stracittadina giocata in questo mese, la quinta consecutiva in campionato, la settima di fila contando anche i successi in Champions League.