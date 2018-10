Inter Milan, la marcia di avvicinamento delle due squadre al Derby

Meno uno alla stracittadina

Inter Milan – “Certi weekend sono speciali, come questo: il derby è alle porte, il ritiro è più teso, anche nella calma del paesino comasco. Icardi e compagni resteranno nel complesso “in memoria di Angelo Moratti” fino alle 17.30-18 di domani, quando il bus nerazzurro li porterà a San Siro”

La Gazzetta dello Sport, nell’edizione odierna, traccia il programma di Inter e Milan per il derby di domani sera. La Pinetina, ora ribattezzata come Centro Suning è praticamente cambiata. Tra allenamenti, campi, palestra, sale massaggi, aule video, ristorante/caffetteria e stanze da letto, rigorosamente doppie.

Sono cambiati i tempi, le strutture, ma non le tradizioni, nonostante la sede di allenamento dell’Inter sia stata completamente rinnovata e rimodernata. Citazioni e frasi motivazionali sono la cifra stilistica dell’ultimo rinnovamento. Quando inizia il ritiro, prima ovviamente delle partite, Appiano Gentile fornisce anche un albergo. La zona notte è organizzata su vari piani, inzia dallo stesso open-space su cui si aprono uffici e studi televisivi. Niente ingressi speciali: nessuno disturberà quei 30 abitanti in più.

Anche a Milanello tanti cambiamenti

Anche in casa Milan, restyling importante. Milanello ha optato per un rinnovamento, non totale ma comunque significativo. Oggi anche i rossoneri vivranno una delle tante vigilie speciali che per decenni hanno contraddistinto il calcio italiano e internazionale. Tra riti e scaramanzie. Gattuso guiderà la rifinitura prevista nel pomeriggio e poi inizierà il ritiro all’interno del centro sportivo.

Cena fissata alle 20, prima e dopo giocatori sparpagliati fra camere e club house. Domani colazione entro le 9.30, una sgambata leggera, pranzo alle 12.30, riposo e tutti sul pullman alle 18.45 circa in direzione San Siro.

