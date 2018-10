Inter Milan | La conferenza stampa di Spalletti, ecco dove vederla

Inter Milan, la conferenza di Spalletti

Domenica sera ci sarà Inter Milan. Il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, parlerà agli organi di stampa sabato nel primo pomeriggio.

“Alle ore 14.45 di sabato 20 ottobre presso il Centro Sportivo Suning si terrà la conferenza stampa di Luciano Spalletti in vista di Inter-Milan, gara valida per la 9^ giornata della Serie A TIM 2018/19. L’ingresso ai giornalisti sarà consentito dalle 14.30 e non sarà permesso l’accesso ai fotografi.

La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Club, aggiornamenti live sul profilo Twitter ufficiale Inter”

Fonte: Inter.it

