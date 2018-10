Inter Milan, il pronostico di Julio Cesar: ecco come finirà il derby

Inter Milan, l’ex nerazzurro Julio Cesar ha parlato a Sky Sport, ecco il pronostico del numero uno del Triplete

Inter Milan, tra i tanti ex nerazzurri che assisteranno al derby, ci sarà anche Julio Cesar. L’ex portiere dell’Inter del Triplete è stato intervistato da Matteo Barzaghi di Sky Sport.

Ecco le sue parole: “Grandissima emozione per questo derby, ho il pianto facile. Trattengo le lacrime (sorride, ndr). Vince l’Inter sicuro, c’è molta scaramanzia in Italia, però secondo me 2-0 Inter. Non sono scaramantico”.