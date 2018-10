Inter Milan, Icardi come Palacio e Adriano: ecco cosa hanno in comune i tre bomber

Inter Milan, Icardi è stato l’ultimo, prima di lui Adriano e Palacio, ma non solo, altri nerazzurri l’hanno fatto entrando nella storia nerazzurra

Inter Milan, ancora una volta Mauro Icardi è stato il giustiziere dei rossoneri. Una rete da grande attaccante, un movimento perfetto sul cross dalla destra di Vecino, e il capitano nerazzurro ha fatto esplodere di gioia al 92° ‘San Siro’.

Non è la prima volta che il centravanti argentino segna al Milan in zona Cesarini. Anche nella passata stagione, l’attaccante nerazzurro ha deciso il derby al 90°, realizzando il calcio di rigore del 3-2 finale. Una partita indimenticabile per Icardi, autore di una tripletta.

Palacio e Adriano

Mauro Icardi è l’ultimo giocatore dell’Inter ad aver segnato in un derby nei minuti finali. E’ accaduto ieri e il 15 ottobre 2017. Altri due attaccanti della storia nerazzurra sono riusciti in questo exploit, regalando il successo nella stracittadina milanese: Rodrigo Palacio e Adriano.

Torniamo indietro di quasi 13 anni, all’11 dicembre 2005. Inter e Milan sono sul 2-2, quando al 92°, su calcio d’angolo battuto da Veron, Adriano insacca con un preciso colpo di testa la rete della vittoria nerazzurra. Passano quasi 8 anni, il 22 dicembre 2013 è Palacio a decidere il derby all’86° con un bellissimo colpo di tacco su cross basso dalla destra di Guarin.

Altri nerazzurri

Nella storia dei derby dal 2000 ad oggi, altri due giocatori nerazzurri hanno segnato nei minuti finali. Il 6 maggio 2012 è Maicon a segnare con un potente destro che si insacca all’incrocio dei pali. Derby vinto dall’Inter 4-2.

Il 20 novembre 2016, il Milan conduce 2-1, ma al 92°, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Ivan Perisic mette in rete per il pareggio dei nerazzurri. Tutti gol che hanno fatto la storia dell’Inter, che hanno regalato successi nel derby o evitato la sconfitta o, come quello di Maicon, messo il sigillo nella stracittadina.