Inter-Milan, Bonucci si schiera: “Preferisco i rossoneri”

Derby di Milano, Bonucci prende posizione

“Spero di vedere una grande partita, ma preferisco il Milan. Ho lasciato bravi ragazzi e un grande allenatore”. Incalzato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale sul derby tra Inter e Milan in programma al rientro dalla sosta per le Nazionali, il doppio ex Leonardo Bonucci prende posizione ed esprime il suo appoggio al club rossonero, dove è stato anche capitano nella breve parentesi tra le due esperienze alla Juventus.

Commento anche su Nicolò Barella, talentuoso centrocampista del Cagliari corteggiato anche dai nerazzurri: “Lo vedo pronto, con il Cagliari trascina da solo la squadra. È un leader, seppur giovane. Gli va dato il tempo di crescere e di sbagliare. Serve il giusto tempo. Ma come detto per Bernardeschi credo sarà uno dei pilastri”.