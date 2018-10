Inter-Milan, al gol di Icardi, Suma si dispera (VIDEO)

Il gol di Icardi provoca brutte reazioni

Mauro Icardi al 92′ ha fatto piangere di gioia tanti interisti grazie al gol che ha regalato la vittoria ai nerazzurri nel derby. C’è chi ha avuto,invece, una pessima reazione. Si tratta di Mario Suma, tifosissimo dei rossoneri nonché telecronista di Top Calcio24, che ha accompagnato con queste frasi il gol del bomber nerazzurro:

“Vecino inseguito da Romagnoli, Vecino la mette in mezzo…voglio morire in questo momento, voglio morire adesso senza pietà. Uscita a vuoto di Donnarumma e gol di Icardi, voglio morire adesso. Una roba pazzesca, una roba che ci perseguiterà per tutta la stagione. Dal nulla, questi calano gol dal nulla. Danno un colpo al pallone e noi poi svolazziamo per niente, sono incazzato come una bestia rara, guarda cosa facciamo”.

Un minuto davvero da dimenticare che ha rovinato la serata e non solo al telecronista-tifoso rossonero.

