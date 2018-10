Inter Milan, a Sky non hanno dubbi: i nomi che risolveranno il match

Inter Milan: che attesa

Inter Milan regala sempre grandi attese ed enormi soddisfazioni. Il derby di domenica ci riporta alle sfide di tanti anni fa, quando il calcio milanese si contendeva posizioni tanto ambite ed obiettivi stellari. I rispettivi cambi di proprietà stanno, in maniera graduale, superando le difficoltà degli ultimi periodi. I nerazzurri hanno centrato la Champions e, con un ottimo mercato, ridotto il gap con la Juventus, mentre i rossoneri hanno fondato un progetto con ampi margini di miglioramento.

Ma si sa, il derby non conosce classifica, non teme avversari e non rispetta nessun pronostico. Riccardo Gentile, giornalista di Sky Sport, però non ha dubbi e punta su questi nomi per un derby entusiasmante. Queste le parole riportate da RMC Sport:

“Mi aspetto un bel derby domenica. Nonostante il ritardo in classifica il Milan gioca meglio dell’Inter, che però arriva al match in una condizione migliore, sopratutto visti gli ultimi risultati

Chi sarà decisivo in Inter-Milan? Kessiè sta diventando sempre più forte e Candreva è un altro nome su cui puntare. La partita può essere decisa da un colpo di testa su palla inattiva, quindi dico anche Stefan De Vrij”

