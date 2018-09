Inter – Meda: “Sono un tifoso nerazzurro, ma dopo Mou…”

Meda: “Sono un giornalista extra-calcistico”

Guido Meda, giornalista sportivo di Sky sport, si concede ai microfoni e rende nota la sua passione per il calcio e per una squadra in particolare. “Sono un tifoso dell’Inter, ma molto moderato”. Sono andato allo stadio fino a Mourinho, poi mi si è raffreddata la minestra. Il calcio lo seguo, ma sono un giornalista extra-calcistico” – ha affermato Meda -. Il Triplete, gli Scudetti consecutivi, il Mondiale per Club sono ricordi che hanno segnato e che tutt’ora segnano la storia del calcio italiano ed internazionale.

Dopo la cavalcata dei ragazzi di Mourinho, la scoietà di Corso Vittorio Emanuele ha vissuto anni difficili, anni di estrema delusione. L’arrivo della cordata capeggiata da Zhang Jindong ha dato solidità dal punto di vista societario. L’acquisto e la direzione di Spalletti hanno riportato la formazione nerazzurra in Champions League dopo sei anni, sei lunghi anni. Il tifoso nerazzurro, nel mentre, è rimasto fedele e al fianco dei suoi giocatori. Il supporter meneghino sogna in grande ed è desideroso di ritrovare l’Inter in primo piano sia in Italia sia in Europa.