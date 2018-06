(Inter) Materazzi: “Nainggolan leader, Politano ottimo arrivo”

Marco Materazzi tra Champions League e delusioni, ecco la mia Inter.

Materazzi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’ex difensore nerazzurro ha così parlato del momento della società e degli obiettivi per la prossima stagione:

Nainggolan il rinforzo nerazzurro

“Il giocatore non si discute. Ha fatto una scelta per rimettersi in gioco e per giocare in una grande squadra e lo ha fatto con la massima volontà. Ha perso ahimé il Mondiale, lo avrebbe meritato. Avrà voglia di rifarsi.

Lui è un leader nato, ma penso che ce ne siano altri. Non si vince con un solo leader, bisogna remare tutti dalla stessa parte.

Secondo me la squadra già in questa stagione ha fatto un ottimo campionato, nonostante un periodo difficile.

E’ andata a vincere a Roma, non era semplice, e si è ripresa questa benedetta Champions. Ora si gioca su tre competizioni e serve una grande squadra“.

Il Mercato nerazzurro

“Penso che la dirigenza stia facendo un grandissimo lavoro in questa prima parte di mercato.

Di buono c’è che l’ossatura della squadra è la stessa da 2-3 anni e questo conta tantissimo. Ai miei tempi cambiava sempre tantissimo“.

Si torna a giocare la Champions

“Quando sei a San Siro la storia ti impone di fare bene, è troppo bello per fare brutte figure. Bisogna passare il turno, poi l’appetito vien mangiando. A febbraio può cambiare tutto“.

Un mondiale senza la Nazionale

“Al Mondiale chi sta meglio fisicamente può andare fino in fondo. Siamo superiori alla Svezia. La Germania?

Rispondo solo se mi provocano, non ho niente da dire.

Mi intrigano molto Inghilterra e Croazia, anche se credo che la favorita sia il Brasile“.

Politano possibile arrivo in nerazzurro

“E’ un grandissimo giocatore, lo ha dimostrato. E’ cresciuto parecchio, lo conosco bene. E’ un ottimo elemento da inserire in un gruppo già collaudato. Non è sicuramente un ragazzino“.

L’Inter di Spalletti e gli obbiettivi stagionali e per il futuro

“Siamo l’Inter e quindi siamo pazzi, in grado di regalare grosse soddisfazioni ai tifosi.

Loro devono solo continuare così: sono il pubblico più presente, devono continuare a trascinare, credendoci tantissimo e riportando l’Inter dove merita.

Va applaudita la società, che ha ottenuto quanto si era prefissata a inizio anno“.