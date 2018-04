Inter, Materazzi: “Ecco come abbiamo fermato Messi nel 2010”

Materazzi: “Devi Sperare che sia in una giornata storta”

In occasione della sfida tra Roma e Barcellona, Marco Materazzi, vincitore dello storico Triplete con la maglia dell’Inter, parla delle due sfide giocate contro la compagine spagnola. In particolar modo, Matrix si concentra sul numero 10 dei blaugrana, ovvero Messi. La pulce argentina è il secondo giocatore più forte del mondo ed è stata la vera spina nel fianco della retroguardia della Beneamata. “Come ha fermato Messi la mia Inter nel 2010? E’ impossibile dirlo e programmarlo, prima di tutto deve essere in una giornata storta. Poi non deve avere il pallone tra i piedi, altrimenti può inventare qualsiasi cosa” – ha dichiarato Materazzi, ex difensore nerazzurro.

Le due sfide contro la squadra, in quel periodo allenata da Guardiola, sono state epiche e faranno per sempre parte della storia della società di Corso Vittorio Emanuele. La vittoria per 3-1, nella gara di andata giocata a San Siro, ha consentito ai ragazzi di Mourinho di disputare un match puramente difensivo. La muralla interista ha vacillato solo nell’occasione del gol di Piquè, un gol che non è servito al Barca per accedere alla finale di Madrid. Milito, con una doppietta, ha poi deciso l’incontro decisivo contro il Bayern Monaco e ha spinto Zanetti e compagni verso la vittoria della Coppa dalle grandi orecchie.