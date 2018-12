Inter, Marotta è ufficiale: ecco le sue prime parole da AD nerazzurro

Il grande giorno è arrivato: Beppe Marotta è ufficialmente il nuovo Amministratore Delegato del club nerazzurro. Insieme all’altro AD del club Alessandro Antonello (che curerà la parte manageriale), e al Direttore Sportivo Piero Ausilio, l’ex DG juventino si occuperà del mercato.

Queste le prime parole di Marotta riportate dal profilo Twitter del club di Corso Vittorio Emanuele: “Da oggi faccio parte della grande Inter. Per me è motivo di grande orgoglio, ricoprirò una carica importante che è quella di amministratore delegato per l’area sport. Un’esperienza importante per la mia vita professionale, piena di grande responsabilità. Ma questo non mi spaventa, si inizia un nuovo percorso e deve essere vincente”.

Ad accogliere Marotta sotto la sede, vi erano molti tifosi interisti. Insomma, accoglienza da top player per chi come lui, adesso fa ufficialmente parte della grande famiglia nerazzurra. Anche la nostra redazione fa i migliori auguri al nuovo Amministratore Delegato dell’Inter.