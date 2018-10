Inter, Marotta è pronto a sbarcare a Milano già a gennaio con Ausilio

Una notizia che sa di clamoroso: Marotta pronto per l’Inter già da gennaio.

Non c’è solo il derby con il Milan ad animare il week end nerazzurro. Nelle ultime ore sta rimbalzando la voce che Marotta potrebbe arrivare all’Inter già a gennaio e operare in coppia con Ausilio. Un’indiscrezione lanciata da Repubblica.it questa mattina e che sa dell’incredibile. Il Ds ex Juventus, infatti, starebbe cercando di snellire i tempi per la risoluzione di contratto con la Juventus. Sembra, inoltre, che si sia già accordato con la società nerazzurro per gennaio.

Se così fosse, Marotta arriverebbe per l’apertura del mercato invernale e lavorerebbe a braccetto con Ausilio. Il gruppo di Suning, infatti, non vorrebbe sostituire il Ds attuale nerazzurro, anzi. Vorrebbe un uomo di esperienza e di peso per far tornare a tutti gli effetti l’Inter di un tempo partendo dal presente nerazzurro. Non ci resta che aspettare l’addio definitivo di Marotta alla Juventus e una sua eventuale dichiarazione sul proprio futuro.