Inter, Marotta e Antonello: il binomio funziona già (CdS)

Inter, Marotta e Antonello insieme in Lega

Ieri è stata la prima giornata di Marotta da dirigente dell’Inter in pectore. All’alba infatti è rientrato dal viaggio a Nanchino durante il quale ha avuto modo di conoscere il patron di Suning Jindong Zhang e stilare con lui un programma di crescita per far tornare la società nerazzura ai livelli che le competono.

Poi, la giornata in Lega presso la quale si è recato a bordo di una macchina della società interista insieme all’altro amministratore delegato Alessandro Antonello. Tra i due c’è stata sicuramente una chiacchierata sul viaggio appena concluso, prima dell’arrivo in Lega, dove hanno svolto il loro ruolo di consiglieri federali.

Il binomio quindi sembra funzionare già, nonostante avranno compiti completamente diversi. Antonello sarà amministratore delegato per quanto riguarda la parte amministrativa. Marotta invece si occuperà sostanzialmente della parte sportiva, andando a lavorare quindi a braccetto con Piero Ausilio.

Il contratto di Marotta

Beppe Marotta firmerà il suo contratto da dirigente dell’Inter entro la prossima settimana. Andrà a percepire lo stesso ingaggio che percepiva alla Juventus, ovvero 1,5 milioni di euro più bonus, ricchissimi bonus.

Entrerà nel cda nerazzurro ma inizierà a lavorare concretamente solo a luglio prossimo. Il suo insediamento, originariamente previsto nei giorni immediatamente precedenti alla sfida contro la Juventus a Torino, potrebbe slittare per evitare “guai” presso l’Allianz Stadium, considerata la delicatezza della partita.