Inter-Marotta: dalla Juventus arrivano le prime conferme

Marotta-Inter, arriva una mezza conferma proprio dalla Juventus.

Da quando Marotta ha deciso di lasciare la Juventus e il suo ruolo di Direttore Sportivo, molte sono state le voci che lo vogliono all’Inter in futuro, un futuro non molto lontano. Una possibilità che ha diviso non poco l’ambiente nerazzurro. Molti sono coloro che non vogliono Marotta all’Inter per il suo passato in bianconero, chi, invece, esalta il proprio operato nel mercato. Una sorta di conferma arriva da Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus durante la consegna dei premi “Manlio Scopiglio”

“Marotta all’Inter? Non mi sorprenderei perché è un grande dirigente. Negli ultimi dieci anni è stato il più grande insieme a Galliani. Spero che sia felice, anche in un altro club italiano. Finora mi è riuscito bene stare tre passi indietro. È una questione caratteriale. Continuerò a fare il mio lavoro il meglio possibile per una Juve sempre più forte. Condivido questo premio con tutti i ragazzi che lavorano con me e lo dedico alla persona che mi ha cresciuto, un padre putativo: il dottor Marotta. Ci tengo molto”. Queste le parole di Paratici che creeranno non poco clamore tra i tifosi nerazzurri.