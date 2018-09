Inter, l’unico precedente dell’arbitro Manganiello non sorride ai nerazzurri

Loading...

Inter: i precedenti sulla designazione

Inter Parma, in programma a San Siro sabato alle ore 15.00, sarà diretta dall’arbitro Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. Un solo precedente con i nerazzurri. Si tratta della sfida del 2014-2015 contro il Chievo in cui avvennero gli addii di Javier Zanetti, Walter Samuel ed Esteban Cambiasso.

Partita che terminò con il successo per 2-1 dei veronesi grazie alla doppietta di Obinna dopo il gol di Andreolli. Nessun precedente con il Parma per l’arbitro trentaseienne, se non con la Primavera (vittoria per 2-1 a Piacenza) nel lontano 2010/2011. Alla guida delle due squadre c’erano rispettivamente Walter Mazzarri ed Eugenio Corini.