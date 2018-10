Inter: l’ultima volta è accaduta l’anno scorso. Contro la Spal per farlo nuovamente

Un anno fa l’Inter ha stabilito una serie positiva, stasera potrebbe farlo di nuovo, ecco di cosa si tratta

L’Inter non vuole fermarsi. La squadra di Luciano Spalletti è in serie positiva da tre giornate in serie A. Tre vittorie consecutive contro Sampdoria, Fiorentina e Cagliari. Questa sera a Ferrara, i nerazzurri andranno a caccia del quarto successo di fila in campionato. Contando anche la Champions League, sono arrivate cinque vittorie consecutive.

Tornando indietro di un anno, all’inizio della stagione 2014/2018, l’Inter ha conquistato quattro vittore consecutive in campionato. Dalla prima alla quarta giornata, i nerazzurri hanno sconfitto Fiorentina, Roma, Spal e Crotone, pareggiando a Bologna 1-1 alla quinta giornata.

Come un anno fa?

Stasera l’Inter affronterà in trasferta la Spal. I padroni di casa arrivano da tre sconfitte di fila in campionato, quattro nelle ultime cinque giornate. Una squadra in crisi di risultati, che in casa riesce a dare il meglio, alla ricerca di punti salvezza.

I nerazzurri cercheranno il quarto successo consecutivo in serie A, per eguagliare il primato ottenuto nella passata stagione. Icardi e compagni sono in un ottimo momento di forma, sia fisica che mentale. Una vittoria contro la Spal porterebbe l’Inter al secondo o terzo posto in classifica (dipenderà dal risultato di Napoli-Sassuolo). Fondamentale trovare i tre punti contro gli emiliani: dopo la sosta ci sarà il derby di Milano.