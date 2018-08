Inter-Lione penultima amichevole allo Stadio Via del Mare

Dopo la partita di Nizza contro il Chelsea, prosegue il percorso dell’Inter di Luciano Spalletti nell’International Champions Cup 2018.

Sabato 4 agosto, a Lecce, i nerazzurri affrontano il Lione allenato da Bruno Genesio. A due settimane dall’inizio del campionato.

Questa è la penultima amichevole per l’Inter, che sabato 11 agosto volerà a Madrid per affrontare l’Atletico al Wanda Metropolitano.

Il match contro il Lione è in programma allo stadio ‘Via del Mare’ con calcio d’inizio alle ore 20.05: in Italia, diretta tv su Sky Sport.

Inter-Lione : International Champions Cup

L’International Champions Cup 2018 sta volgendo al termine. Sono 6 le gare che mancano per chiudere questa edizione che al momento vede Arsenal a Tottenham appaiate con 7 punti e un +4 in differenza reti.

Sabato sera allo Stadio Via del Mare di Lecce l’Inter di Spalletti è pronta ad affrontare una squadra largamente avanti con la preparazione ovvero il Lione di mister Genesio

L’Inter di Spalletti cosi in campo

Spalletti dovrebbe far girare la squadra sul classico 4-2-3-1, con Handanovic in porta e la linea difensiva formata da D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar e Dalbert.

In mediana confermati Gagliardini e Asamoah, che bene hanno fatto nella gara contro il Chelsea. Sulla trequarti agiranno infine Candreva, Politano e Lautaro Martinez, a supporto dell’unica punta Mauro Icardi.

(4-2-3-1) Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar/Ranocchia, Dalbert; Gagliardini, Asamoah; Candreva/Emmers, Politano, Lautaro/Karamoh; Icardi. Allenatore: Luciano Spalletti

Il Lione di Genesio cosi in campo

Il Lione dovrebbe invece scendere in campo con un equilibrato 4-4-2, con Gorgelin tra i pali e il quartetto di difesa composto da Dubois, Marcelo, Morel e Mendy. A centrocampo ci saranno Tousart, Ferri, Aouar e Depay, mentre l’attacco sarà affidato alla coppia Traoré-Terrier.

(4-4-2) Gorgelin; Dubois/R. da Silva, Marcelo, Morel, Mendy/Tete; Tousart, Ferri/Ndombele, Aouar, Depay; Traoré, Terrier/Cornet. Allenatore: Bruno Genesio

Dove vedere il match in TV

La partita sarà trasmessa in chiaro su TV8 e su Sky, sul canale dell’International Champions Cup.

Il match sarà visibile anche in streaming sul sito di TV8 o tramite la piattaforma Sky Go per gli abbonati, che potranno seguirlo su tablet, pc e smartphone.