Inter, le parole a Sky Sport dell’ex dirigente nerazzurro

L’Inter è protagonista in questo inizio di mercato, con quattro operazioni portate a termine. De Vrij, Asamoah, Lautaro Martinez e Nainggolan, con quest’ultimo che sarà ufficializzato nella giornata di domani.

Durante la trasmissione ‘Calciomercato – L’Originale’ su Sky Sport, è intervenuto in collegamento Walter Sabatini, ex dirigente nerazzurro. Nuovo responsabile dell’area tecnica della Sampdoria, Sabatini ha parlato dell’arrivo di Nainggolan all’Inter.

L’ex dirigente nerazzurro non ha nessun dubbio, confermando che l’acquisto di Nainggolan da parte dei nerazzurri è un colpo eccezionale. Ecco le sue parole: “E’ un colpo eccezionale dell’Inter. L’unico allenatore che può gestire in maniera giusta Radja è Spalletti. Sa che linguaggio usare, i criteri per ‘tenerlo in vita’. E’ tra i primi centrocampisti d’Europa”.

Sabatini conosce molto bene il centrocampista belga. Nessun dubbio sulle qualità e sulla forza del calciatore.

Ora i nerazzurri hanno il loro trequartista, fortemente voluto da Spalletti. E’ l’unico allenatore ad essere riuscito a far esprimere al meglio Nainggolan. Sabatini lo sa bene e conferma il grande colpo di mercato dei nerazzurri.