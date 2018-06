Inter, l’ex difensore dà il benvenuto a Nainggolan. Ecco di chi si tratta

Materazzi: “Welcome Home Ninja”

Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, dà il benvenuto sui social all’ultimo arrivato in casa nerazzurra. Si tratta di Radja Nainggolan, ex centrocampista della Roma, che ha firmato proprio ieri, martedì 26 giugno, il suo nuovo contratto con la compagine interista. “Welcome Home” – ha scritto matrix sul suo profilo Instagram, taggando anche il nuovo trequartista della squadra meneghina.

La piazza milanese ha risposto presente all’arrivo, all’acquisto della società di Corso Vittorio Emanuele. Piero Ausilio, direttore sportivo della Beneamata, ha messo così a segno il suo quarto colpo di questa sessione di calciomercato dopo Asamoah, De Vrij e Martinez.

Lo stesso professionista ha anche anticipato che il mercato dell’Inter non è ancora finito. Ci saranno almeno altri due, tre acquisti per far sì che Spalletti abbia una rosa competitiva, completa in vista della prossima stagione, una stagione che vedrà Icardi e compagni impegnati su tre fronti.

Il primo nome della lista di Ausilio e Matteo Politano, esterno di attacco del Sassuolo. Tra le due società ci dovrebbe già essere una bozza di accordo, un accordo che prevede un prestito oneroso a cinque milioni con diritto di riscatto fissato a 20. Le parti potrebbero aggiornarsi nei prossimi giorni o anche nelle prossime ore.