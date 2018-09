Inter, l’ex allenatore non dimentica la storica impresa. La Champions…

Mourinho: “Il successo con il Porto paragonabile solo a quello con l’Inter”

Josè Mpurinho, che fra poco sarà in panchina con il suo Manchester a sfidare il Wolverhampton, incontrerà il suo ex giocatore da avversario. Si tratta di Nuno Espiritu Santo, tecnico dei Wolves. Il manager portoghese ricorda l’annata con il Porto, sottolineando le similitudini con un’altra sua ex squadra, una squadra con la quale ha vinto tutto, Stiamo parlando dell’Inter. Nel 2010, Lo Special One, grazie a quattro reti di Milito, ha conquistato, anzi vinto ben tre finali, riportando a Milano, soprattutto, la Champions League.

“La stagione del 2004 al Porto probabilmente è stato uno dei periodi più belli della mia carriera, paragonabile solo a quanto vissuto sulla panchina dell’Inter. Abbiamo vinto tutto. Nuno era il secondo di uno straordinario portiere come Vitor Baia. Siamo rimasti in contatto, è un bravo ragazzo che ora sta vivendo la sua carriera da manager un passo alla volta. Si è guadagnato il diritto di allenare in Premier vincendo la Championship” – ha dichiarato il portoghese.